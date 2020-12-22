«Не одни в Новый год»: орловцам предлагают поддержать пожилых людей

В Орловской области стартовала акция «Не одни в Новый год» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области стартовала акция «Не одни в Новый год». В праздничные дни каждый неравнодушный человек может морально поддержать и повеселить пожилых людей и инвалидов, проживающих в интернатах.

Дело в том, что все учреждения интернатного типа сейчас не принимают посетителей и работают в закрытом режиме из-за коронавируса. Для проживающих в них это особенно тяжелые времена, практически без связи с внешним миром, в изоляции, в одиночестве.

- До пандемии проживающие могли покидать учреждения для прогулок, совершать покупки, встречаться с родными. Сейчас все это невозможно, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

Поэтому в рамках акции орловцам предлагают сказать хотя бы пару добрых слов на камеру, записать творческое выступление, провести онлайн-экскурсию или мастер-класс для новогоднего досуга.

Видеопоздравления нужно отправить на электронную почту ne-odni-2021@yandex.ru. Накануне Нового года региональный Департамент соцзащиты отправит видео в дома ветеранов и интернаты для инвалидов.