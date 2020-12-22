Коронавирус в Орловской области: на ИВЛ находится 15-летний подросток

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В понедельник, 21 декабря, губернатор Орловской области провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

По озвученным Андреем Клычковым данным, к аппаратам ИВЛ подключены 44 человека. Есть среди них и один подросток. Искусственная вентиляция легких понадобилась 15-летнему мальчику с двухсторонней пневмонией.

- На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 330 детей с подтвержденным диагнозом «ковид» и легкими клиническими проявлениями. На стационарном лечении находятся 22 ребенка, – сообщил губернатор Орловской области.

Напомним, за последнюю неделю случаи заболевания коронавирусом среди несовершеннолетних участились на 19%.