Орловский полицейский стал Чемпионом ЦФО по боевому самбо

Максим Ларкин представит регион на всероссийских соревнованиях. Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области

Чемпионат Центрального федерального округа по боевому самбо проходил в Брянске с 19 по 20 декабря. Наш регион представил спортсмен с погонами - Максим Ларкин уже не первый год работает в патрульно-постовой службе полиции УМВД России по городу Орлу.

Наш спортсмен выступал в весовой категории 58 килограмм. В ней сражались 12 самбистами. Максим Ларкин успешно провел четыре боя, причем в первом и втором он победил досрочно, в третьем – по баллам.

В финале он встретился с кандидатом в мастера спорта по боевому самбо Дмитрием Тарелкиным из Рязанской области. Победа орловца была безоговорочной - 5:0.

- Кроме того, Максим Ларкин выполнил норматив мастера спорта по боевому самбо и прошел отбор для дальнейшего участия в чемпионате России, который будет проходить в феврале 2021 года в Оренбурге. Ему предстоит побороться за путевку на Чемпионат Мира и Европы по боевому самбо, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.