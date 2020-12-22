В Орловской области собрали более тонны сосновых шишек Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области во всю идет сбор сосновых шишек и желудей. Лесоводы готовятся к весеннему этапу лесовосстановления. Собранные семена посадят в специальных питомниках, но вначале они пройдут контроль качества.

Собранные шишки переработают (подсушат, извлекут семена из шишек, обескрылят, очистят), отберут здоровые и будут храниться в стеклянной таре до весны. В будущем им предстоит пополнить лесной фонд Орловской области.

- Орловские лесоводы заготовили более тонны шишек сосны обыкновенной. Сейчас эти работы продолжаются. Кроме того, собрано более 2 тонн семян дуба. Они уже прошли проверку в Тульской лесосеменной станции, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.