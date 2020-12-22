Орловец напал на сотрудников ГИБДД и стал фигурантом уголовного дела

Нетрезвый водитель устроил дебош во время составления протокола Фото: Архив "КП"

В Орловской области под уголовную статью попал 29-летний житель Новодеревеньковского района. Молодой мужчина сел за руль нетрезвым, а когда его остановили сотрудники ГИБДД, набросился на них с кулаками.

Инцидент произошел 4 декабря. Водителя пригласили для документирования правонарушения (езда в состоянии алкогольного опьянения), но он не подчинился и применил физическую силу. В итоге травмы, не повлекшие вреда здоровью, получили двое полицейских.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.