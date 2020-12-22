В Орле три иномарки столкнулись на Карачевском шоссе

Три машины собрались в "паровозик" в Орле Фото: Областной УГИБДД

"Паровозик" из трех машин собрался в Орле. В столкновении трех иномакок не обошлось без пострадавших.

ДТП случилось вечером в понедельник, 21 декабря. Около половины седьмого часа 47-летний водитель ехал по Карачевскому шоссе на внедорожнике марки "Киа", он двигался со стороны улицы Латышских Стрелков в сторону Комсомольской. В какой-то момент водитель не сориентировался и протаранил двигавшуюся впереди другую иномарку, "Шевроле". А та, в свою очередь, врезалась в попутный "Фольксваген".

- В результате ДТП 33-летняя пассажир автомобиля "Шевроле" получила травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день на дорогах региона полицейские зафиксировали 20 ДТП. В других авариях, кроме описанной выше, обошлось без пострадавших.