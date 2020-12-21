Андрей Клычков обсудил с представителями разных сфер экономики курс развития региона в 2021 году

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил инвестиционное послание. Были озвучены ключевые моменты развития экономики в 2020 году и курс региона в грядущем, 2021 году.

Выступление в этом году прошло в формате онлайн, как того требуют "коронавирусные" реалии. Говоря о ключевых показателях развития региональной экономики по итогам 2020 года, губернатор отметил, что уже на протяжении трехлетнего периода в регионе удалось остановить отрицательную динамику и добиться роста ВРП. Велась речь об инвестпроектах, в частности, в этом году им дан старт в рамках программы "Ответственный застройщик".

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков, вместе с представителями компаний-застройщиков орловского региона, приняли активное участие в мероприятии. Для организации прямой трансляции строители воспользовались интерактивной площадкой в офисе строительного холдинга «Орелстрой».

В ходе собрания были подведены итоги уходящего года и озвучены задачи на будущее. В центре внимания оказались экономика и социальная сфера региона в условиях пандемии. В том числе и вопрос изменений градостроительного кодекса, озвученный генеральным директором ООО «ОДСК» Александром Рогачевым.