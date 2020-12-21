Число заболевших коронавирусом в Орле превысило 10 тысяч человек

В городе Орле количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

День ото дня растет число зараженных коронавирусом в Орловской области и, похоже, сдавать позиции инфекция пока что не собирается. На 21 декабря 2020 количество заболевших в самом областном центре, городе Орле, превысило 10 тысяч человек.

Согласно карте распространения COVID-19 по районам области, представленной региональным оперштабом, за сутки в городе коронавирус подтвердился сразу у 107 человек. Так областная столица переступила порог в 10 тысяч заболевших, на сегодняшний день коронавирус не обошел стороной 10 033 человека. На втором месте по количеству заболевших примыкающий к облцентру Орловский район, тут коронавирусом заразилось 2 444 жителя.

На третьем месте по числу подхвативших коронавирусную инфекцию город Ливны и район: заболело 1370 человек, а следом идет другой крупный город области Мценск (и район). Здесь заразилось за месяцы наблюдения 1 034 человека.

Остальные муниципальные образования не переступили порога в 500 зараженных.