Уснувший в компании друзей орловец остался без мобильника Фото: Архив "КП"

В Орловском районе очередные алко-посиделки закончились кражей. Несколько приятелей устроили встречу, потом уснули и через некоторое время обнаружили пропажу телефона за 16 тысяч рублей.

Владелец гаджета обратился в полицию. Вскоре воришку задержали. Оказалось, один из приятелей, 35-летний житель Кромского района, тайком стащил мобильник, продал его своему знакомому, а тот уже своему знакомому. Раскрутив цепочку перепродаж, полицейские смогли вернуть пропажу хозяину.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.