В Орле подвели итоги дорожного ремонта в 2020 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области подвели итоги дорожного ремонта в 2020 году. В этом году отремонтировано 95 километров полотна - дорог межмуниципального и регионального значения.

О дорожных работах шла речь на сегодняшнем заседании регионального Правительства, главной темой стала реализация в области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году на его финансирование денег выделено больше, чем в 2019. Также в этом году 256 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета на опережение: ремонт объектов из списка 2021 года. На эти деньги дорожники привели в порядок участки, по которым едут школьные автобусы (Кранозоренский район и Глазуновский район), путь к Кривцовскому мемориалу, а также некоторые участки в Орловском районе, на которые жаловались местные жители.

- В Орле выполнены основные работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Герцена, Авиационная – Спивака и Московскому шоссе – завершение по ним работ запланировано на 2021 год, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.