В ДТП с переворотом в Ливнах юная пассажир иномарки получила травмы

Юная пассажир легковушки травмировалась в ДТП с переворотом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области юная пассажир легковой иномарки пострадала в ДТП с переворотом. Водитель "Хендаи" не справился с управлением.

Авария случилась в прошедшие выходные. Вечером в субботу 19 декабря, около половины одиннадцатого 19-летний парень ехал на иномарке по улице Московской в сторону улицы Кирова районного центра. Юноша потерял контроль над автомобилем, тот съехал с проезжей части и перевернулся. Сам водитель не пострадал, а вот его 18-летней пассажирке повезло меньше.

- В результате ДТП пассажир получила травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В целом минувшие выходные были "богаты" на дорожно-транспортные происшествия. Госавтоинспекторы зафиксировали на орловских дорогах 34 ДТП, 4 из них с пострадавшими. Погибших нет.