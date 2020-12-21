В Орловской области теплоснабжающая организация стала крупным задолжником

Организация задолжала за газ 260 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области теплоснабжающая организация Кромского района попала в число крупных задолжников по газу. Учреждение просрочила платежи на сумму 260 тысяч рублей.

В ходе проверки прокуратуры директору коммунальной организации было внесено представление.

- Представление было внесено в связи с выявленным нарушением и в целях недопущения ограничения подачи энергоресурсов добросовестным потребителям коммунальных услуг, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время задолженность за потребленный газ погашена.