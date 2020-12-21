Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Орловской области теплоснабжающая организация стала крупным задолжником

Учреждение задолжало за газ 260 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Организация задолжала за газ 260 тысяч рублей

Организация задолжала за газ 260 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Орловской области теплоснабжающая организация Кромского района попала в число крупных задолжников по газу. Учреждение просрочила платежи на сумму 260 тысяч рублей.

В ходе проверки прокуратуры директору коммунальной организации было внесено представление.

- Представление было внесено в связи с выявленным нарушением и в целях недопущения ограничения подачи энергоресурсов добросовестным потребителям коммунальных услуг, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время задолженность за потребленный газ погашена.