Коронавирус в Орловской области, география заболевания на 21 декабря

Информация регионального оперштаба

Орловский оперштаб представил карту распространения коронавируса по районам области. Где заразилось еще 180 человек и как в целом болезнь разошлась по региону.

В Орле за сутки коронавирус подтвердился сразу у 107 человек, еще у 24 в Орловском районе и столько же в Хотынецком, у 9 в Дмитровском, у 7 в Шаблыкинском, 2 человека заболели в Сведловском районе, по 1 зараженному выявлено в Мценском, Корсаковском, Верховском, Должанском, Колпнянском, Малоархангельском, Урицком районах.

За все время наблюдения наибольшее число зараженных выявлено в Орле - 10 033 тысячи. В Орловском районе 2 444, в Ливенском 1 370, в Мценском 1 034. Следом по количеству заболевших Дмитровский район - 474 жителя заразились коронавирусом здесь, Урицкий - 448, Болховский - 363, Свердловский - 307, Покровский -286, Малоархангельский - 277, Новодеревеньковский - 268, Колпнянский - 229, Залегощенский - 228, Кромской - 188, Верховский - 185, Троснянский - 165, Должанский - 162, Шаблыкинский - 150, Глазуновский - 132, Сосковский - 125, Знаменский - 124, Новосильский - 109.

Два района не переступили порог в сотню заразившихся, это Кранозоренский - здесь 94 заболевших, Корсаковский - здесь заразилось 47 человек.

Всего заболело 19 582 человека.