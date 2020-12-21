В 2021 году в Орле появятся три детсада и начнется строительство школы

Сегодня, 21 декабря, во время ежегодного инвестиционного послания губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах в развитии региона на 2021 год. Одно из основных направлений – образование.

По словам главы области, планируется расширить масштабы реализации нацпроектов в регионе за счет участия в новых федеральных проектах направления «Человеческий капитал».

Так в 2021 году в районах новой застройки города Орла будут открыты три детских сада для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Начнется строительство общеобразовательной школы на 1225 учеников на улице Зеленина (Зареченский микрорайон). Еще одна школа появится в Кромском районе.

- Кроме того, в следующем году завершится строительство многофункционального спортивного комплекса в Орле. Запланировано строительство футбольного манежа, спортивного комплекса открытого типа. Также запланировано строительство крытого ледового катка в Ливнах, открытие 24 площадок ГТО, оборудованных малыми спортивными формами. – подчеркнул Андрей Клычков.