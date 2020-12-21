Под Орлом планируют построить завод по переработке гороха на 300 рабочих мест

Завод по переработке сухого гороха построят под Орлом

В Орловской области планируют построить крупное предприятие по переработке гороха почти за 23 млрд рублей. Сегодня подписано соответствующее инвестиционное соглашение.

Завод, специализирующийся на переработке сухого гороха, должен появиться на территории особой экономической зоны "Орел". Мощность производства 260 тысяч тонн в год. В 2021 году инвестор вложит в строительство больше 12,8 миллиардов рублей, а до 2024 года общая сумма вложений составит 22,9 млрд рублей.

На соглашении подписи поставили губернатор Андрей Клычков и генеральный директор АО "ПИНЭКО" Михаил Ермолаев.

- Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить устойчивый сбыт зерна сельскохозяйственными производителями Орловской области, будет создано высокотехнологичное инновационное производство белков. В результате реализации проекта планируется создать около 297 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.