Коронавирус в Орловской области: более полутора миллиардов рублей направлено на борьбу с инфекцией

Одна из тем инвестиционного послания губернатора - противодействие коронавирусу

Сегодня, 21 декабря, глава Орловской области выступил с инвестиционным посланием на 2021 год. Одна из тем, которую не обошел стороной губернатор - противодействие коронавирусной инфекции в 2020 году.

За этот год в регионе на борьбу с коварной инфекцией было направлено более 1,6 миллиарда рублей. Это деньги, которые пошли на выплаты медикам, создание или переоснащение специального коечного фонда в больницах, закупку оборудование, средств защиты. Как отметил губернатор, ситуация с коронавирусом существенно затронула экономику.

- Текущая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции серьезно отразилась на развитии экономики региона и, как следствие, на исполнении областного бюджета. Сегодня одна из наших главных задач - исполнение доходной части областного бюджета, - отметил в инвестпослании Андрей Клычков.