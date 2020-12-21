СК организовал проверку по факту гибели в пожаре 62-летнего орловца Фото: Архив "КП"

Орловские следователи организовали проверку по факту гибели в пожаре 62-летнего мужчины. В субботу, 19 декабря, его тело нашли в полыхающем частном жилом доме в Фруктовом переулке (Заводской район). ЧП произошло в районе трех часов ночи.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.