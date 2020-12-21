Всероссийские соревнование по спортивной акробатике проходят в Орле

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле стартовали и проходят Всероссийские соревнования и Кубок России по спортивной акробатике. В течение нескольких дней спортсмены более чем из 30 регионов страны покажут класс.

Спортивное событие пройдет с 19 по 25 декабря. По итогам Кубка России будет сформирована сборная, которой предстоит защищать честь России на международном уровне. Площадкой для проведения соревнований стал спорткомплекс "Гринн".

Участие в соревнованиях принимают акробаты разных возрастных категорий и групп подготовки.

- Спортивные соревнования состоятся в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и без участия зрителей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.