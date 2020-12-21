В Орловской области водитель "Нивы" попал в больницу после ДТП с "Хаммером"

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 19 декабря, в городе Мценске произошла авария с участием отечественного авто и иномарки. 71-летний водитель «Нивы Шевроле» не уступил дорогу «Хаммеру H-3». Итогом стала госпитализация.

ДТП случилось в три часа дня на перекрестке неравнозначных дорог улицы Мира и улицы Советской. Отечественный автомобиль выезжал со второстепенной дороги.

- В результате столкновения водитель «Нивы» получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области .