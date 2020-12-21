В Орловском районе сняли с карантина утят из Франции
Фото: Архив "КП"
В Орловском районе сняли с карантина партию импортных суточных утят из Франции. Их привезли в регион еще в октябре. Все это время за утятами наблюдали, следили за состоянием их здоровья и проводили анализы. Они оказались здоровыми.
За время карантина случаев возникновения инфекционных заболеваний среди утят не было зарегистрировано. Теперь их передадут предприятию по разведению домашней птицы.
- Выгрузка двух тысяч голов птицы проводилась под контролем специалиста отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ. Суточные утята прошли полный комплекс мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Отметим, с начала года на территорию нашего региона ввезено более 62 тысяч голов импортной птицы.