В Заводском районе Орла во время пожара нашли тело мужчины Фото: Архив "КП"

В субботу, 19 декабря, в Заводском районе Орла произошел сильный пожар. Огонь охватил частный жилой дом в Фруктовом переулке. ЧП произошло глубокой ночью.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую пожарно-спасательной службы в 2:44. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, однако в ходе тушения пожара было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Сейчас специалисты выясняют причины и все обстоятельства трагедии.

- В результате пожара дом выгорел на площади 50 квадратных метров, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.