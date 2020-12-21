Орловский краеведческий музей отметил 123-летие

В субботу, 19 декабря, Орловский краеведческий музей отметил свое 123-летие. В этот день его научные сотрудники в режиме онлайн рассказали о музейном закулисье, фондах, старейшей библиотеке города и редких экспонатах.

Завершился праздничный день подведением итогов конкурса на лучший талисман музея. В будущем он появится на сувенирах и орловской туристической продукции. По замыслу организатор талисман должен был стать отражением культурных особенностей и традиций Орловского края, быть интересным и оригинальным.

В итоге талисмана у музея сразу три. Победу в конкурсе разделили между собой студентка Орловского технологического техникума Наталья Ванюкова (талисман в образе богатыря), – ученицы гимназии № 16 города Орла Екатерина Демидова (талисман - тряпичная кукла) и Полина Трофимова (птица).

- Все участники конкурса будут отмечены благодарностями, а победители получат памятные подарки, - сообщает Орловский краеведческий музей.