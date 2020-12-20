И мороз, и снег, и оттепель: какой будет погода в Орле в ближайшую неделю

Похоже, настоящая зима все-таки решила заглянуть в Орел Фото: Ольга СУПОНЕВА

Похоже, настоящая зима все-таки решила заглянуть в Орловскую область, пусть и ненадолго. По прогнозам синоптиков, на будущей неделе ожидается мороз и снег. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 21-26 декабря.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 21 декабря столбики термометров покажут -4...-5 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Во вторник 22 декабря столбики термометров опустятся до -10 в темное время суток, днем будет -4 градуса. Вновь переменная облачность, выглянет солнце. Ветер сохранит направление и скорость, давление 756 мм рт.ст. Без осадков днем, а ночью снег.

В среду 23 декабря -10...- 5 покажут термометры. Облачность будет переменной, ожидается небольшой кратковременный снег. Давление 748 мм рт.ст., ветер южный 4-5 м/c.

В четверг 24 декабря мороз -6...-2 , будет пасмурно, и в ночное время и днем ожидается снег. Ветер все также южный, 5 м/с, атмосферное давление понизится до 740 мм рт.ст.

А вот к выходным начнет теплеть. В пятницу 25 декабря уже в ночное время -3 градуса, днем же столбики термометров уйдут в плюсовые значения: ожидается до +1. Из-за повышения температуры снег, который будет идти ночью, сменится на снег с дождем. Ветер южный, давление 738 мм рт.ст.