В Орле ночной грабитель обчистил автосервис

Полицейские задержали орловца, обнесшего автосервис Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали вора, обчистившего автосервис. Похититель вынес литые автомобильные диски и зимнюю резину.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился владелец автомастерской, расположенной на улице Герцена. Он рассказал, что из помещения пропало имущество. Полицейские выехали на место происшествия. Им удалось установить как вор проник в сервис: оказалось, неизвестный похититель взломал замок. А у самого здания остались следы шин машины, на которой, очевидно, вор и приезжал "на дело".

- Полицейские вышли на след подозреваемого – 39-летнего орловца. Гражданин не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Полицейские установили, что похищенное имущество злоумышленник продал. По предварительной информации, сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 58 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".