Орловский губернатор озвучит инвестпослание 21 декабря

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучит инвестиционное послание на 2021 год на будущей неделе. В понедельник, 21 декабря, событие состоится в дистанционном формате.

На повестке послания такие темы как функционирование экономики и социальной сферы в условиях пандемии, поддержка бизнеса и населения, обновление экономической повестки. Будут подведены итоги 2020 года и озвучены планы на 2021.

Начало трансляции инвестпослания в 12.00. Посмотреть можно в прямом эфире телеканала "Первый областной", в группе телеканала Вконтакте или на его же канале в Ютуб.

- В ходе мероприятия состоится подписание соглашения о взаимодействии по реализации на территории области крупного инвестиционного проекта в сфере АПК. Помимо этого в программу мероприятия включены презентации новых проектов в сфере инноваций, инвестиций, жилищного строительства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.