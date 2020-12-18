Коронавирус в Орловской области: выздоровело больше 17 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

18 декабря оперативный штаб представил статистические данные о выздоровевших за последние сутки и месяцы пандемии пациентах. В Орловской области число жителей, получивших статус излечившихся, перешагнуло порог в 17 тысяч.

За сутки выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 223 пациента. За все время мониторинга же заветное «тест не показал наличия COVID-19» услышали 17 047 орловцев.

Отметим, что количество выздоровевших значительно увеличилось когда выписка стала производиться при наличии одного отрицательного теста. За последние три недели рекордное число пациентов, выписанных по выздоровлению, составило 357 человек. А статус излечившихся за это же время получили 4 172 человека.

Напомним, заболело в общей сложности 19 046 орловцев.