Коронавирус в Орловской области: выросло число возрастных пациентов

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Пожилые жители Орловской области стали чаще заражаться коронавирусом. За прошлую неделю увеличилось число возрастных пациентов.

Такие данные прозвучали на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID, состоявшемся 17 декабря. Количество заболевших жителей региона в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 19%. Впрочем, прирост наблюдается в целом. Так, орловцы возрастной группы 18-39 лет стали болеть чаще на 17%, а число пациентов в возрасте от 40 до 65 лет выросло за неделю на 6%. Чаще COVID-19 за прошедшую семидневку подтверждался и у детей, число маленьких пациентов увечилось на 9%.

- В общей структуре заболевших на прошлой неделе доля детей составила 9,6% (зарегистрировано 115 случаев), доля взрослого населения составила 90,4% (1081 случай), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.