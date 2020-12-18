Праздничные мероприятия в Орле на Новый год-2021: для жителей и гостей города подготовили квест

Отправляйтесь в новогоднее путешествие-квест по Орлу Фото: Ольга СУПОНЕВА

Новый год 2021 отмечать все мы будем совсем не в привычной атмосфере: постарался коронавирус. Однако непростая эпидемиологическая обстановка - не повод лишать себя частицы праздничного настроения. Жителям и гостям Орла предлагают отправиться в новогоднее приключения пройдя квест.

Задания подготовил туристский портал "Визит Орел", квест стартует уже завтра, 19 декабря. Что же нужно сделать, чтобы принять участие? Скачиваем мобильное приложение "Визит Орел" или YouGid, выбираем там квест "По новогоднему Орлу — 2021" или "В поисках деда Мороза — 2021", запускаем! Приложение предложит вам ответить на вопросы задания, отправившись в путешествие по городу. Конечно, орловцы и гости города не останутся без призов.

- Каждый сможет принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо разгадать все загадки квеста, сфотографироваться на фоне найденных объектов и прислать фотографии на электронный адрес: support@visit-orel.ru,- рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Итоги станут известны 10 января 2021 года.