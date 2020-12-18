Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 18 декабря

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 18 декабря еще 176 человек заболели коронавирусом. Где подтверждены новые случаи заражения и как в целом распостранена инфекция по региону рассказал оперативный штаб.

За сутки коронавирусом заболело в Орле 68 человек, в Орловском районе 47, в Ливенском 18, в Мценском 10, в Урицком 6, в Должанском, Свердловском и Троснянском по 4, в Малоархангельском и Болховском по 3, в Корсаковском, Колпнянском по 2, в Залегощенском 1.

За весь период пандемии заразилось в Орле 9 748 человек, в Орловском районе 2 357, в Ливенском 1 368, в Мценском 1 025, в Урицком 442, в Дмитровском 427, в Болховском 363, в Свердловском 301, в Хотынецком 295, в Покровском 285, в Малоархангельском 276, в Новодеревеньковском 268, в Колпнянском 228, в Залегощенском 225, в Верховском 184, в Кромском 174, в Троснянском 164, в Должанском 161, в Шаблыкинском 140, в Глазуновском 132, в Знаменском 124, в Сосковском 113, в Новосильском 109, в Краснозоренском 91, в Корсаковском 46.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба администрации Орловской области.