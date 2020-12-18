В Орловской области выплату 5000 рублей на детей до 7 лет перечислят без заявления

Единовременное пособие семьи с малышами получат согласно указу Президента Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской, в семьях которых есть дети до 7 лет, получат на них единоразовую выплату 5 тысяч рублей. Пособие, в соответствии с указом Владимиа Путина, пенсионный фонд перечислит без заявления.

Материальную поддержку окажут родителям, опекунам, усыновителям, воспитывающим детей, которым на момент 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет. Особенность этой меры поддержки в том, что перечислят сумму по принципу "социального казначейства": то есть не надо писать заявление, собирать бумаги.

- Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.Таким образом, семьям которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, - прокомментировали "КП-Орел" в пресс-службе регионального отделения ПФР.

А вот если ваш малыш родился позже 1 июля, то в таком случае придется написать заявление. Заполнить форму можно онлайн на портале госуслуг, необходимо указать реквизиты банковского счета. Сделать это нужно до 1 апреля.

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