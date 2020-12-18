В 2020 году для бюджета Орловской области увеличили субсидии и дотации Фото: Архив "КП"

В Орловской области внесли изменения в региональный бюджет 2020 года. Депутатом облсовета пришлось сделать из-за безвозмездных поступлений из федерального центра.

Регион получил дополнительно 495,8 млн рублей. Кроме того, за счет средств резервного фонда Правительства РФ увеличен объем субсидий, дотаций и межбюджетных трансфертов по ряду направлений.

Так дополнительные дотации на сбалансирование бюджетов составили 290,4 млн рублей, на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет - 214,3 млн рублей, на выплаты медработникам - 45,3 млн рублей, на оплату отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медработников - 38,2 млн рублей, на выплаты соцработникам, работающим с стационарах и с больными коронавирусом - 17 млн рублей, на стимулирующие за выполнение особо важных работ медработников, оказывающим помощь коронавирусным пациентам – 6,1 млн рублей.

- Доходы и расходы областного бюджета скорректированы и составят соответственно 42 млрд 64,9 млн рублей и 45 млрд 664,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.