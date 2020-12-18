Дилера с крупной партией наркотиков поймали в Орле полицейские

Поймать торгаша запрещенкой удалось сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали сбытчика крупной партии запрещенных веществ. У 29-летнего дилера изъято несколько десятков доз "синтетики".

Поймать торгаша запрещенкой удалось сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции. На берегу Оки мужчину взяли с поличным. Здесь он раскладывал по тайникам для бесконтактного сбыта запрещенное к обороту вещество. На момент встречи с правоохранителями сбытчик успел положить в тайники два свертка с единоразовыми дозами, при нем нашли еще 16 таких же. При задержании мужчина пытался сбежать, но сделать этого ему не удалось.

- Недалеко от места задержания гражданина находилось транспортное средство, на котором передвигался последний. При осмотре автомобиля, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в кармане водительской двери поясную сумку, в которой находились еще 86 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Исследование показало, что в свертках содержится наркотическое средство метилэфедрон общей массой 48,54 грамма, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сбытчик задержан, вероятнее всего, его возьмут под стражу.