На Орловщине готовятся к реконструкции зоовольерного комплекса Хотынецкого природного парка

На Орловщине готовятся к реконструкции зоовольерного комплекса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области стартовал открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию реконструкции зоовольерного комплекса Хотынецкого природного парка в поселке Жудерский. Студентам профильных вузов и профессионалам предлагают придумать ландшафтные и архитектурные решения для обновления территории.

Заявки принимаются с 15 декабря 2020 года до 25 января 2021 года по электронной почте: hppark@mail.ru с пометкой в теме письма «Заявка на конкурс». Информацию можно уточнить официальной странице зоовольерного комплекса в соцсетях.

- Цель конкурса - сделать этот объект более удобным для многочисленных туристов и развить туристский потенциал, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Зоовольерный комплекс создан в поселке Жудерский в 1997 году. Рядом расположен Национальный парк «Орловское полесье».