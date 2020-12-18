На орловской дороге пожилой водитель на "Семерке" улетел в кювет

Еще один человек получил травмы на орловской дороге Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Еще один человек травмировался на орловской дороге. Отечественная "Семерка" очутилась в кювете.

За рулем легкового автомобиля "ВАЗ" был 65-летний водитель. В четверг, 17 декабря, он ехал по дороге "Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое". На часах было начало двенадцатого, когда пожилой мужчина не справился с управлением своим транспортом, потеряв над ним контроль. Машину занесло, она вылетела в левых (по ходу движения) кювет.

Как пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель не учел особенности своей машины и состояние проезжей части, что и спровоцировало ДТП. Пострадала женщина-пассажир 63 лет, она получила травмы.