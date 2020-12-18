Прогноз погоды в Орле: на грядущих выходных ожидается снег и слякоть

Полный прогноз погоды в Орле на 19 и 20 декабря 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Синоптики рассказали какой будет погода в Орле в эти выходные. Согласно прогнозу, ожидается небольшой снег и плюсовые температуры. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 19 и 20 декабря.

Как сообщили «Комсомолке» в Орловском гидрометцентре, в субботу, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью от нуля до -5 градусов мороза, днем столбики термометра будут колебаться от -3 до +2 градусов.

Ночью возможен небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега.

- Местами ожидается туман и налипание снега, на дорогах гололедица, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.

Ветер в субботу юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 20 декабря, вновь будет идти небольшой снег. Ветер сменит направление на южное и будет достигать силы от 3 до 8 м/с. Температура воздуха ночью -4 градуса мороза и днем +1 градус.

По предварительным прогнозам синоптиков, начало новой рабочей недели будет морозным.