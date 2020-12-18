Праздничные мероприятия в Орле на Новый год-2021: «Губернаторская елка» пройдет онлайн

Праздничные мероприятия в Орле на Новый год-2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области готовятся к встрече Нового года-2021. Пандемия коронавируса внесла свои в народные гуляния, массовые праздничные мероприятия оказались под запретом или ушли в дистанционный формат.

В этом году «Губернаторская елка» - главное новогоднее событие для детей тоже пройдет онлайн. Праздник запланирован на 24 декабря. Среди его участников отличники учебы, творчества, спорта, общественной деятельности и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Для детей подгорят сладкие новогодние подарки и сувениры. Также их ждет трансляция детского спектакля.

- Мероприятие проводится в целях социальной поддержки детей. На проведение Губернаторской елки из областного бюджета выделят 1,4 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.