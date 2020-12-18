Коронавирус в Орловской области: дополнительные койки развернут в Нарышкинской ЦРБ

Дополнительные койки развернут в Нарышкинской ЦРБ
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В четверг, 17 декабря, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с коечным фондом для заболевших коронавирусом.
Напомним, не так давно был открыт ковидный госпиталь в больнице Семашко, увеличилось количество мест в Кромской ЦРБ. Однако острая необходимость увеличению коечного фонда сохраняется.Сейчас в регионе развернуто 1796 ковидных коек, из них свободно только 165.
В связи с этим было принято решение создать дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусом в Нарышкинской ЦРБ.
- В настоящее время решается вопрос о перепрофилировании дополнительных коек районной больницы. Здесь планируется развернуть от 60 до 80 специализированных коек, - рассказал Иван Залогин, руководитель областного Департамента здравоохранения.