Коронавирус в Орловской области: дополнительные койки развернут в Нарышкинской ЦРБ

Дополнительные койки развернут в Нарышкинской ЦРБ Фото: Архив "КП"

В четверг, 17 декабря, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с коечным фондом для заболевших коронавирусом.

Напомним, не так давно был открыт ковидный госпиталь в больнице Семашко, увеличилось количество мест в Кромской ЦРБ. Однако острая необходимость увеличению коечного фонда сохраняется.Сейчас в регионе развернуто 1796 ковидных коек, из них свободно только 165.

В связи с этим было принято решение создать дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусом в Нарышкинской ЦРБ.

- В настоящее время решается вопрос о перепрофилировании дополнительных коек районной больницы. Здесь планируется развернуть от 60 до 80 специализированных коек, - рассказал Иван Залогин, руководитель областного Департамента здравоохранения.