Коронавирус в Орловской области: будет усилен контроль за водителями такси

В Орловской области продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Однако не все жители региона следуют правилам, даже те, кто работает с людьми. Так, губернатор дал поручение усилить контроль за соблюдением масочного режима водителями легкового такси.

О такой необходимости шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID. Андрей Клычков порекомендовал сотрудникам ДПС при дежурстве обращать внимание на таксистов-нарушителей и передавать информацию в профильный департамент для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Нарушают масочный режим, порой, и водители общественного транспорта.

- зЗа прошедшую неделю в общественном транспорте выявлено 30 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 14 проколов направлено в суд. Общая сумма нарушений - 201, а составленных протоколов – 105. Органами местного самоуправления всего проведено более 350 контрольных мероприятий, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.