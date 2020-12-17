Коронавирус в Орловской области: все больше волонтеров оказывает помощь больным

Пока COVID продолжает свое шествие по Орловской области и растет число больных, становится больше и тех, кто готов безвозмездно придти на помощь. В регионе увеличилось количество добровольцев, трудящихся на "коронавирусном фронте".

Об этом говорили на заседании регионального оперштаба. На сегодняшний день волонтеры не только доставляют продукты и лекарства пожилым и одиноким орловцам, но и отвечают на звонки горячих линий, помогают медицинским работникам и психологически поддерживают близких тех людей, кто заболел коронавирусом. Словом, оказывают всю посильную помощь и поддержку в непростое время.

- В настоящее время орловцам помогают более 150 волонтеров. Это волонтеры-медики, автоволонтеры, волонтеры-студенты, волонтеры корпуса спасателей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.