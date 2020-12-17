Орловец нашел во дворе телефон и попал под уголовную статью Фото: Архив "КП"

В Орловском районе 23-летний парень поплатился за желание оставить себе найденный мобильник. Молодой человек обнаружил его на лавочке рядом с многоквартирным домом, но не стал спешить с возращением телефона хозяину. При этом мобильник за 15 тысяч рублей не был заблокирован и найти владельца было несложно.

Вскоре хозяин гаджета обратился в полицию, где завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Нашелся и парень, забравший себе телефон.

- Полицейские изъяли у гражданина похищенный гаджет. В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.