В Орловской области открылся 41 фельдшерско-акушерский пункт

ФАПы в Орловской области строят по нацпроекту "Здравоохранение"

В Орловской области двери для пациентов открыл 41 фельдшерско-акушерский пункт. До конца года в сельских населенных пунктах региона появятся еще 2 ФАПа и одна врачебная амбулатория.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области. В целом за этот год должно появиться 43 фельдшерско-акушерских пункта, те, которые не установили сейчас, по планам установят в срок до 25 декабря.

- Осталось завершить установку 2-х ФАПов на территории Шаблыкинского и Кромского районов, а также врачебной амбулатории в с. Бараново Ливенского района, - поясняет пресс-служба.

Оснащение сел и деревень пунктами, где люди могут получить медицинскую помощь, ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение".