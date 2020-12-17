В Орле наградили врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 17 декабря, на заседании Орловского облсовета чествовали медиков и волонтеров, борющихся с коронавирусом. Глава региона и спикер загсобрания вручил им памятные медали акции взаимопомощи «Мы вместе» и Почетные грамоты облсовета.

Награды получили врачи Кромской ЦРБ (инфекционист Светлана Архипина и невролог Виктория Громова), медики Ливенской ЦРБ (главврач Вадим Сезин и участковый врач-терапевт Екатерина Никулина), фельдшер скорой помощи Покровской ЦРБ Валерия Лапыгина, а также врач-терапевт Плещеевской ЦРБ Джамиля Будакова.

Среди медиков города Орла Почетные грамоты обсовета получили сотрудники больницы им. Боткина (главврач Александр Лялюхин, замглавного врача Владимир Конокотин и старшая медсестра Ирина Дорофеева), больницы им. Семашко (главврач Игорь Дробязгин, замглавного врача Инесса Гагина и старшая медсестра Валентина Оборкина), Областной клинической больницы (главврач Вадим Мурадян и его зам Оксана Матюхина), главврач Орловского противотуберкулезного диспансера Елена Кирьянова, главврач Поликлиника № 1 Елена Абрахина и главрач Поликлиника № 2 Павел Сергеев.

Кроме того, Благодарность Президента РФ объявлена Алексею Семину.

- Мы гордимся и искренне восхищаемся мужеством и силой духа наших врачей и от всего сердца благодарим работников сферы здравоохранения, волонтеров, всех неравнодушных людей за столь важный ежедневный труд, - обратился к участникам церемонии Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета.