Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 декабря 2020 года

Данные регионального оперативного штаба

В Орловской области на 17 декабря 2020 года подтвердилось еще 179 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил карту распространения инфекции по городам и районам региона. Рассказываем, где есть новые заболевшие и как распространен COVID по региону в целом.

В Орле за сутки заболел еще 81 человек, в Мценском районе 22, в Ливенском 14, в Орловском 12, в Корсаковском 9, в Болховском 8, в Должанском 5, в Новодеревеньковском, Малоархангельском, Свердловском, Шаблыкинском, Знаменском по 3, в Залегощенском, Верховском, Колпнянском, Троснянском по 2, в Глазуновском, Дмитровском, Кромском, Хотынецком, Сосковском по 1.

За все время мониторинга сложилась следующая картина. В городе Орле заболело 9 680 жителей, в Орловском районе 2 310, в Ливенском 1 350, в Мценском 1 015, в Урицком 436, в Дмитровском 427, в Болховском 360, в Свердловском 297, в Хотынецком 295, в Покровском 285, в Малоархангельском 269, в Новодеревеньковском 268, в Колпнянском 226, в Залегощенском 224, в Верховском 184, в Кромском 174, в Троснянском 160, в Должанском 157, в Шаблыкинском 140, в Глазуновском 132, в Знаменском 124, в Сосковском 113, в Новосильском 109, в Краснозоренском 91, в Корсаковском 44.

Всего в регионе заболело коронавирусом 18 870 жителей.