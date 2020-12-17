Коронавирус в Орловской области: скончались еще 4 человека

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Коронавирус продолжает распространяться по регионам России. Как и по всей стране, в Орловской области растет число летальных исходов. По данным федерального оперштаба за сутки в регионе скончалось 4 человека.

Это рекорд, а точнее антирекорд, по смертельным случаям COVID-19 в регионе за последние недели. Со второй половины ноября и по сегодняшний день максимальное количество летальных исходов не превышало 3. Суммарно же, на 17 декабря, 2020 смертельных случаев коронавируса в Орловской области - 233.

Согласно данным оперативного штаба, коэффициент смертельных случаев в нашем регионе составляет 31,2 на 100 тысяч человек населения.