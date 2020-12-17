Коронавирус в Орловской области: общепит поддержат пониженной налоговой ставкой

Общепит поддержат пониженной налоговой ставкой Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 декабря, в Орле состоялось заседание облсовета. Депутаты одобрили законопроект о пониженной налоговой ставкой для организаций общепита, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Это означает, что кафе, столовые, рестораны и бары, которые понесли большие финансовые потери в период пандемии коронавирусу, смогут платить 4,5% на доходы (полная ставка 6 процентов) или 11% процентов на доходы, уменьшенные на величину расходов (полная ставка 15 процентов).

- Данная мера поддержки позволит смягчить экономический эффект для предприятий общественного питания в связи с уменьшением их доходов из-за введения новых ограничительных мер, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.