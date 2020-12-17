В Орле полицейские поймали торговку наркотиками

В Орле задержали торговку наркотиками Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле наркополицейские поймали торговку запрещенными веществами. Женщина задержана, за распространение синтетики ей светит отправиться по этапу.

Задержали жительницу региона прямо на улице областного центра. При досмотре у нее нашли наркотик, предположительно синтетический, что в дальнейшем подтвердила экспертиза. При этом другую дозу орловчанка уже успела поместить в так называемый тайник для бесконтактной продажи.

- Согласно проведенному в ЭКЦ УМВД России по Орловской области исследования, вещество оказалось синтетическим наркотическим средством общим весом 0,68 грамма. Злоумышленница получила его через интернет для дальнейшего распространения среди потребителей посредством закладок, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На закладчицу завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере». Сейчас продолжается следствие.