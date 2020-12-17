Коронавирус в Орле: только 9% родителей выбрали «дистанционку» для своих детей

В Орле только 9% родителей выбрали «дистанционку» для своих детей Фото: Наталья Меркулова

В этом году учебный процесс в образовательных учреждениях Орла сильно претерпел изменения. Школьники то учились дистанционно, то выходили в офлайн.

С 1 сентября ученики снова вернулись в учебные классы. Теперь решение о переводе на дистанционный формат обучения принимают сами родители. Достаточно только заявления.

Однако, по словам руководителя управления образования города Александра Шатохина, «удаленку» для своих детей поддерживает только 9% родителей.

Таким образом, большинство школьников продолжают обучение в традиционном формате. Правда традиционных новогодних праздников у них в этом году не будет.

- Все массовые поздравительные мероприятия будут проведены только в онлайн-формате. Категорически не допускается объединение групп и классов. Исключено проведение развлекательных мероприятий, предполагающих контактное общение участников, - подчеркнул Александр Шатохин.