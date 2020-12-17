Орловская область может снизить отпускные цены на гречку на 10%

Орловская область намерена принять участие в стабилизации цен на рынке гречихи в России. В настоящее время наш регион является одним из основных производителей гречихи в стране и готов снизить отпускные цены на 10%.

Об этом на селекторном совещании с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявили представители областного Правительства.

В 2020 году регион собрал урожай крупы на площади 51,7 тысяча гектар. Было получено 84,5 тысяч тонн гречихи. Среднемесячный объем производства составляет порядка 5 тысяч тонн.

- Средняя отпускная цена на гречневую крупу − 57,9 тыс. рублей за тонну. Сегодня на остатке на предприятиях переработки и на складах сельхозтоваропроизводителей хранится 30,7 тысяч тонн гречихи. Средняя закупочная цена гречихи составляет 37 тысяч рублей за тонну с НДС, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.