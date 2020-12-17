Работу поликлиник Орла проверил "Губернаторский контроль"

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В Орле "Губернаторский контроль" проверил работу поликлиник. Инспекторы заехали во взрослую поликлинику №4 и детскую №3.

В 4-й поликлинике заместитель главного врача Александр Кондратьев рассказал о нехватке сотрудников. Трое терапевтов на данный момент на больничном из-за коронавируса, поэтому справляться непросто. Но тяжелее было, когда болели сразу шестеро медиков.

- Некоторые специалисты ушли работать в стационар с ковидными больными. Но, несмотря ни на что, мы обслуживаем вызовы на дом и до девяти вечера. Поликлиника работает и в выходные дни, - рассказал Александр Кондратьева.

Из-за нехватки врачей вместо терапевтов принимают, порой другие специалисты: кардиологи, невропатологи, эндокринологи.

Главный врач детской поликлиники №3 Нина Павлова рассказала, что дети не так часто болеют коронавирусом, а вот врачи больницы всем составом перенесли ковид. Здесь тоже есть нехватка сотрудников, но приходят на работу молодые специалисты. Помогают здесь и волонтеры.