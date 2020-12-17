Орловец, ставший виновником ДТП в Кромском районе, отправится в колонию

В Орловской области вынесли приговор водителю, ставшему виновником смертельного ДТП Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор водителю, ставшему виновником смертельного ДТП в Кромском районе. В аварии погибло два человека, еще один получил серьезные травмы и тяжелый вред здоровью.

Как выяснилось, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения жителем поселка Нарышкино. Он оказался на скамье подсудимых по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц).

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также ему на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.